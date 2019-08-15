2019-08-15T16:28:26+03:00
Происшествия

В Тамбове задержали грабителя, отнявшего телефон у подростка

Мужчине грозит до 4-х лет тюрьмы
Марина Поповцева
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В полицию Тамбова поступило сообщение об открытом хищении сотового телефона. На 14-летнего подростка в Красненском карьере напал незнакомец и отнял у него сотовый телефон. Полицейские выяснили, что грабеж совершил 21-летний мужчина. Похищенный телефон он продал.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Теперь злоумышленник может получить исправительные работы, ограничение свободы, а то и реальный срок до 4-х лет. Кроме того, ему придется возместить пострадавшему стоимость похищенного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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