2019-08-15T16:00:43+03:00
Общество

Тамбовские волонтеры проведут акцию в поддержку бездомных животных

Можно посмотреть, поучаствовать и взять в семьи нового питомца
Марина Поповцева
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17 августа в Мичуринске пройдет акция в поддержку тех, кто помогает бездомным животным. Мичуринские волонтеры и АРСИ «Наш город» с 8.00 до 20.00 проведут встречу с зоозащитниками в учхозе «Роща», д.45а.

Все желающие могут стать участниками акции и увидеть развлекательную программу, флешмоб, поучаствовать в конкурсе рисунков. Каждый сможет помочь бездомным животным или взять на попечение котенка или щенка.

- Тематические акции во Всемирный день бездомных животных проходят повсюду. В этом году аналогичные мероприятия запланированы в 40 регионах России, - рассказали в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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