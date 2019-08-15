2019-08-15T15:02:37+03:00
Общество

Тамбовские стоматологи познакомят детей со своей профессией

Детям покажут инструменты для лечения зубов и расскажут, как стать зубным врачом
Марина Поповцева
Поделиться:
Боишься зубного врача? Представь себя на его месте!Боишься зубного врача? Представь себя на его месте!
Изменить размер текста:

7 сентября юные тамбовчане и их родители смогут узнать больше о профессии «врач-стоматолог». В этот день сотрудники Тамбовской областной клинической стоматологической поликлиники примут участие в общероссийском проекте «Дети - наше будущее 2019».

- В игровой форме врачи-стоматологи расскажут детям о своей профессии, оборудовании и инструментах, используемых для лечения зубов, а так же методах и средствах профилактики заболеваний полости рта, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Кроме того, школьники смогут узнать, как стать стоматологом и где получить соответствующее образование.

Фото Управление здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчане собрали более 8,5 тонн пластиковых бутылок
В Тамбове «Kia» сбила велосипедиста
В Тамбовской области на дорогах пострадало четверо детей
В Тамбовской области продавщица воровала из собственного магазина
В Тамбове мужчину осудили за повторное вождение автомобиля в пьяном виде
В машине жителя Тамбовской области нашли марихуану и гашишное масло
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
Тамбовчанин получил условный срок за кражу денег с банковской карты
В Тамбовской области в ДТП погибла женщина
В лесах Тамбовской области установлен средний класс пожарной опасности
Тамбовские детсады проходят проверку к новому учебному году
Пьяный тамбовский водитель пытался откупиться от полицейского
В Тамбовской области раскрыли кражу мопеда
В Тамбове выясняют состояние здоровья населения
Двое полицейских пострадали от укусов тамбовчанок
Тамбовчане пожалели пару бомжей и попросили омбудсмена найти им приют
Тамбовчанам предлагали купить в интернете паспорта, дипломы и медсправки
Тамбовчанам расскажут о качестве детских товаров и школьных принадлежностей
Тамбов готовят к 1 сентября
На благоустройство дворов в Тамбовской области планируется потратить более 300 млн рублей
Тамбовские полицейские задержали 21-летнюю наркодилершу
Житель Тамбовской области получил 2 года колонии за удар ножом