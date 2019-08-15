Тамбовские стоматологи познакомят детей со своей профессией

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-15T15:02:37+03:00

Боишься зубного врача? Представь себя на его месте!

Детям покажут инструменты для лечения зубов и расскажут, как стать зубным врачом

Изменить размер текста: A A

7 сентября юные тамбовчане и их родители смогут узнать больше о профессии «врач-стоматолог». В этот день сотрудники Тамбовской областной клинической стоматологической поликлиники примут участие в общероссийском проекте «Дети - наше будущее 2019».

- В игровой форме врачи-стоматологи расскажут детям о своей профессии, оборудовании и инструментах, используемых для лечения зубов, а так же методах и средствах профилактики заболеваний полости рта, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Кроме того, школьники смогут узнать, как стать стоматологом и где получить соответствующее образование.

Фото Управление здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU