Тамбовские стоматологи познакомят детей со своей профессией
7 сентября юные тамбовчане и их родители смогут узнать больше о профессии «врач-стоматолог». В этот день сотрудники Тамбовской областной клинической стоматологической поликлиники примут участие в общероссийском проекте «Дети - наше будущее 2019».
- В игровой форме врачи-стоматологи расскажут детям о своей профессии, оборудовании и инструментах, используемых для лечения зубов, а так же методах и средствах профилактики заболеваний полости рта, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.
Кроме того, школьники смогут узнать, как стать стоматологом и где получить соответствующее образование.
Фото Управление здравоохранения Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU