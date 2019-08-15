2019-08-15T14:30:08+03:00
Общество

Тамбовчане собрали более 8,5 тонн пластиковых бутылок

Первая партия пластика отправилась на переработку
Марина Поповцева
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Собранный пластик отправляется в Пензенскую областьСобранный пластик отправляется в Пензенскую область
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Первая партия собранного в Тамбове пластика отправилась на переработку. Более 8,6 кг прессованных ПЭТ-бутылок уехало в Пензенскую область на специализированное предприятие.

В настоящее время в городе установлено 170 специальных контейнеров для сбора пластика, куда можно выбрасывать только ПЭТ-тару. Правда, некоторые жители Тамбова выбрасывают туда и другой мусор. Но радует уже то, что они доносят его до контейнера.

Этот эксперимент как раз и должен научить тамбовчан обращаться с коммунальными отходами. Например, сминать бутылки перед тем, как выбросить. Причем на каждом контейнере есть инструкция и указан номер телефона, по которому можно позвонить, когда контейнер заполнился.

- В ближайшее время число таких контейнеров увеличится до 300, причём появятся они не только на площадках Тамбова, но и в посёлке Строитель Тамбовского района, - рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия»

ИСТОЧНИК KP.RU

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