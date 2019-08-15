2019-08-15T14:03:39+03:00
Происшествия

В Тамбовской области на дорогах пострадало четверо детей

Все пострадавшие госпитализированы
Марина Поповцева
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Иномарка протаранила "скорую помощь"Иномарка протаранила "скорую помощь"Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 10-м километре автодороги «Тамбов-Котовск» 38-летний водитель автомобиля «Ford Explorer», проезжая перекресток на зеленый свет, столкнулся с поворачивающей налево со встречки «скорой помощью». В ДТП пострадали водитель иномарки и его пассажиры, в том числе 6-летняя девочка.

Две девочки 15 и 16 лет пострадали в аварии на 14-м километре автодороги «Моршанск-ст. Ракша». 44-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением выехал на встречную полосу. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Девочки и 33-летняя женщина доставлены в Моршанскую ЦРБ.

Пятилетний малыш пострадал в результате аварии в поселке Первомайский. 21-летняя девушка, ехавшая на мопеде «Хонда» без прав и в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением. Мопед опрокинулся.

- В результате ДТП пассажир мопеда «Хонда», пятилетний мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в ТОГБУЗ МГБ им С.С. Брюхоненко, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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