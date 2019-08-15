В Тамбове мужчину осудили за повторное вождение автомобиля в пьяном виде

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-15T12:25:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове 29-летнему местному жителю предъявлено обвинение за повторную пьяную езду. Как установил суд, в мае прошлого года его привлекли к административной ответственности в виде 30 тысяч рублей штрафа с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Однако уже в апреле этого года мужчина вновь был задержан сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

- С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU