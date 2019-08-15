2019-08-15T12:02:24+03:00
Происшествия

В машине жителя Тамбовской области нашли марихуану и гашишное масло

Полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия
Марина Поповцева
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Кирсановские полицейские получили оперативную информацию о факте незаконного оборота наркотиков. Под подозрение попал 40-летний местный житель. В его машине удалось найти 100 граммов невысушенной марихуаны и несколько граммов гашишного масла.

- Наркотические вещества изъяты, по факту незаконного оборота наркотиков сотрудниками кирсановской полиции проводится проверка. Опрошен владелец автомобиля, где обнаружены наркотики, опрашиваются соседи и другие жители населенного пункта, проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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