В лесах Тамбовской области установлен средний класс пожарной опасности

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-15T10:29:14+03:00

Жителей региона призывают не разводить костры и не жечь траву

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В тамбовских лесах установлен средний (III) класс пожарной опасности. Эксперты прогнозируют, что жара пришла в регион всерьез и надолго, поэтому класс пожарной опасности может повыситься.

- Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Тамбовской области обнаружено и оперативно ликвидировано 16 пожаров. Огнем пройдено 6,3 гектара леса. Лесопатрульными группами выявлено 37 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. На граждан наложены штрафы, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Чаще всего причиной возгораний является человеческий фактор. В настоящее время лесные патрули контролируют ситуацию, работая в усиленном режиме.

Жителям области не рекомендуется разводить костры, проводить выжигание травы на прилегающих к лесному фонду территориях. При обнаружении лесных пожаров нужно сообщать в региональный пункт диспетчерского управления по телефону 8 (4752) 72-00-14.

ИСТОЧНИК KP.RU