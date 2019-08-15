Тамбовские детсады проходят проверку к новому учебному году
На подготовку дошкольных учреждений к 1 сентября было выделено около 20 млн рублей
Изменить размер текста:
Приемная комиссия проверяет готовность детсадов Тамбова к новому учебному году. Всего будет проверено 52 сада. В комиссию вошли специалисты управления дошкольного образования, представители ГИБДД.
За лето в садах проведена серьезная работа: отремонтированы кровли, инженерные коммуникации, закуплено оборудование и игрушки, заменены ограждения.
- Всего на подготовку дошкольных учреждений к новому учебному году из городского бюджета было выделено порядка 20 миллионов рублей, - сообщают в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU