Тамбовские детсады проходят проверку к новому учебному году

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-15T10:45:27+03:00

На подготовку дошкольных учреждений к 1 сентября было выделено около 20 млн рублей

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Приемная комиссия проверяет готовность детсадов Тамбова к новому учебному году. Всего будет проверено 52 сада. В комиссию вошли специалисты управления дошкольного образования, представители ГИБДД.

За лето в садах проведена серьезная работа: отремонтированы кровли, инженерные коммуникации, закуплено оборудование и игрушки, заменены ограждения.

- Всего на подготовку дошкольных учреждений к новому учебному году из городского бюджета было выделено порядка 20 миллионов рублей, - сообщают в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU