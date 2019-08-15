2019-08-15T09:35:55+03:00
Происшествия

Пьяный тамбовский водитель пытался откупиться от полицейского

От взятки в 10250 рублей сотрудник ГИБДД отказался
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовский автолюбитель оказался под следствием после того, как попытался «решить» вопрос с сотрудником ГИБДД. Как сообщили в СУ СКР по Тамбовской области, 2 августа в селе Никольское Рассказовского района сотрудники МОМВД России «Рассказовский» остановили автомобиль марки «ВАЗ-2114», водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. За не составление в отношении него протокола об административном правонарушении, мужчина положил 5 250 рублей в бардачок патрульной машины, затем еще 5 тысяч рублей в карман форменной куртки инспектору.

- От получения взятки сотрудник полиции отказался, предупредив, что совершение данного действия носит противоправный характер и влечет за собой уголовную ответственность. После чего доложил о произошедшем руководству и вызвал следственно-оперативную группу, - рассказали в СУ СКР по региону. - Сейчас следователь изучает оперативно-розыскные материалы, а также проводит иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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