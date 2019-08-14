В Тамбовской области раскрыли кражу мопеда

СЕГОДНЯ 18:00 2019-08-14T18:00:14+03:00

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В полицию Умета поступило сообщение об угоне мопеда «Альфа». Владелец оставил его рядом с домом, а утром обнаружил пропажу. В круг подозреваемых попали трое подростков, один из которых – сосед потерпевшего.

Было выяснено, что мопед, стоявший на улице, похитили два жителя Умета 15 и 16 лет и 16-летний житель села Осиновка.

- В ходе опроса все трое признали свою вину. Похищенный мопед возвращен владельцу. С ним проведена профилактическая беседа на предмет соблюдения мер предосторожности по сохранности транспортного средства, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Подросткам удастся избежать уголовного наказания, однако им, скорее всего, грозит условный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU