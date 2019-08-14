Двое полицейских пострадали от укусов тамбовчанок

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-14T17:00:15+03:00

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Сразу двое полицейских пострадали в Тамбовской области после нападения на них агрессивно настроенных женщин.

Так, на днях 50-летняя жительница Токаревского района признана виновной в применении насилия в отношении стража порядка. Как рассказали в СУ СКР по Тамбовской области, 22 мая этого года ее привезли в больницу для прохождения медосвидетельствования на предмет опьянения. Находясь в больнице, женщина укусила участкового уполномоченного, который ее сопровождал, в правое бедро.

- Приговором суда фигурантке дела назначили наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.

Аналогичный случай произошел в Тамбове 22 июня. Все началось с того, что прохожий сделал замечание 28-летней женщине, которая распивала алкоголь на улице. Завязалась ссора, разбираться в которой стал местный участковый уполномоченный. Но разъяренная женщина в какой-то момент набросилась и на него. Она нанесла полицейскому несколько ударов по голове, а потом укусила его за колено. В региональном СУ СКР по этому факту возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU