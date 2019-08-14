В Тамбове выясняют состояние здоровья населения

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-14T17:30:01+03:00

Изменить размер текста: A A

До 29 августа в Тамбове будет проводиться выборочное наблюдение состояния здоровья населения. Проводить опрос будет Тамбовстат. Для этого уже отобрано несколько домов: дом №13 по улице Красноармейская, дома №№ 10, 10а, 66 по Моршанскому шоссе, дом 29 по улице Магистральной.

Выбор домов случаен, он поможет получить информацию о приверженности населения здоровому образу жизни, состоянию здоровья, физической активности. Сведения, полученные в ходе опроса, будут строго конфиденциальны, их используют лишь для получения статистических данных в обобщенном виде.

- Интервьюеры - работники Тамбовстата в обязательном порядке должны предъявлять служебное удостоверение федеральной службы государственной статистики, - предупредили в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU