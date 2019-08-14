Тамбовчане пожалели пару бомжей и попросили омбудсмена найти им приют

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-14T16:30:55+03:00

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Несколько недель назад к омбудсмену Владимиру Репину обратилась жительница Тамбова с просьбой помочь найти приют для мужчины и женщины, которые поселились под навесом недалеко от их дома. По словам заявительницы местные как могли, помогали бездомным: приносили им еду, одежду и другие нужные вещи. Однако людей беспокоило, что скоро наступит осень и бомжи просто замерзнут. После выезда на место сотрудника аппарата уполномоченного по правам человека в Тамбовской области женщину, которая, как выяснилось, нуждается в медицинской помощи, удалось поселить в «социальной гостинице» города Мичуринска, здесь ей уже предоставили временную прописку. Там же ее осмотрел врач, который направил женщину на обследование в местную больницу.

- В настоящий момент ей оказывается содействие в сборе необходимых документов для принятия решения о предоставлении государственной социальной помощи, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.

А вот спутник бродяжки от какой-либо помощи отказался, но ему объяснили, куда следует обратиться, если он все-таки передумает.

ИСТОЧНИК KP.RU