2019-08-14T14:59:29+03:00
Общество

Тамбов готовят к 1 сентября

В областном центре делают ямочный ремонт и обновляют разметку
Марина Поповцева
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В Тамбове ведутся работы по подготовке дорог к 1 сентября. Рабочие производят ямочный ремонт, а также обновляют разметку рядом со школами. Кроме того, ведется уборка у прибордюрной зоны, тротуаров, покраска оград, текущий ремонт дорог. Наносится и обновляется дорожная разметка на пешеходных переходах у школ и детских садов.

- На сегодняшний день на дорогах, расположенных вблизи образовательных учреждений Тамбова, рабочие «Спецдорсервиса» обновили свыше четырех тысяч квадратных метров дорожной разметки и провели ямочный ремонт горячим асфальтом на площади порядка 700 квадратных метров. К 1 сентября проезжие части дорог, по которым тамбовчане будут добираться до образовательных учреждений, должны быть готовы в полном объеме, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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