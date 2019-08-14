2019-08-14T15:29:00+03:00
Общество

Тамбовчанам расскажут о качестве детских товаров и школьных принадлежностей

Специалисты ответят на интересующие вопросы по телефонам «горячей линии»
Ксения АЛЕШИНА
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Региональное управление Роспотребнадзора с 19 августа по 2 сентября проведет тематические консультирования по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также школьных принадлежностей. В указанный период времени будет организована работа телефонов «горячей линии».

Время работы «Горячей линии» ежедневно в рабочие дни с 9 часов до 16 часов по телефону 8 (4752) 48-03-82. Время работы «горячей линии» консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и 13:30 до 15:30 по телефону 8 (4752) 72-03-19. Кроме того, с вопросами можно будет обратиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 88005554943.

ИСТОЧНИК KP.RU

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