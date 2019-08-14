На благоустройство дворов в Тамбовской области планируется потратить более 300 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-14T14:34:26+03:00

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В 2019 году обновление ждет 201 дворовую и 117 общественных территорий в 92 муниципалитетах Тамбовской области. К настоящему моменту работы по благоустройству дворов завершены на территории 14 городов и районов. 8 городов и районов выполнили работы по благоустройству общественных пространств. На работы было потрачено 99 млн рублей. Всего же на формирование комфортной городской среды в регионе будет направлено около 315,5 млн рублей, в том числе – средства муниципалитетов.

Так, в Мордово, на эти деньги были обустроены детская и спортивная площадка на стадионе, здесь появились тренажеры, яркие качели и удобные лавочки. Установка обошлась в 1 млн рублей.

В Нижнешибряйском сельсовете Уваровского района открылся новый сквер «Сказочный» с фигурами героев мультфильмов и фонтаном с ночной подсветкой. В сквере разбиты цветники, дорожки выложены плиткой, установлены скамейки и урны. Общая стоимость работ составила 780 тысяч рублей, большей частью это федеральные средства.

В поселке Комсомолец была построена новая детская площадка с современным покрытием стоимостью 1,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU