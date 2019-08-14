Посещать леса под Тамбовом запрещено
Запрет будет действовать на время тактических учений
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Леса Притамбовья временно закрыты для посещений. Это связано с проведением тактических учений на полигоне «Новая Ляда».
Во избежание несчастных случаев в результате боевых стрельб жителям и гостям области нельзя посещать лесные массивы в районе поселков «Ж/д станция Рада», «Новая Ляда» и «Тригуляй» Тамбовского района, а также лесов со стороны городов Рассказово и Котовск.
- Запрет будет действовать до окончания тактических учений - до 8 сентября, - сообщают в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU