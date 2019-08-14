Тамбовской пенсионерке грозит тюрьма за фиктивную регистрацию

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-14T11:59:46+03:00

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Полицейские Рассказова получили сигнал о фиктивной постановке на учет гражданки из государства Ближнего зарубежья. Совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции полиция выявила, что 63-летняя жительница города произвела фиктивную регистрацию иностранной гражданки. Нарушительница во всем призналась.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина». Виновной грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU