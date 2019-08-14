2019-08-14T11:06:42+03:00
Общество

На территории усадьбы Асеева в Тамбове появится кафе

Заведение общепита расположится в здании бывшей прачечной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Здесь будет кафеЗдесь будет кафе
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Собственник здания прачечной, которое находится на территории усадьбы Асеева в Тамбове, собирается начать в нем ремонтные работы, чтобы приспособить строение под кафе. На прошлой неделе владельцу постройки – Кириллу Павлову, удалось получить положительное заключение экспертов на проект реконструкции объекта культурного наследия.

Как следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, размещенной на сайте регионального управления Госохраны памятников, сейчас здание не используется и находится в плачевном состоянии, поэтому ему необходима серьезная реконструкция, в рамках которой собственник объекта должен отремонтировать здание, учесть при его переустройстве современные требования безопасности и сделать будущее заведение доступным для инвалидов.

- Приспособление объекта под современное использование проводится с учетом сложившегося на сегодня архитектурного облика здания. Комплексные научные исследования показали, что надстройка (мансардный этаж) здания прачечной и дворовый пристрой, относятся к более поздним строениям и не являются историческими. Поэтому их реконструкция не влияет на историко-культурную ценность объекта, - говорится в выводах экспертов.

Специалисты указывают, что при реставрации необходимо полностью заменить конструкции одноэтажной пристройки к зданию, предусмотреть замену оконных и дверных заполнений на аналогичные по конструктивному и архитектурному решению, заменить полы и сделать новую лестницу. Все это было учтено в проекте. Теперь, при наличии положительного заключения экспертов, владелец здания может планировать ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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