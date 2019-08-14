Тамбовчане могут вернуть деньги, ошибочно списанные за проезд

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-14T11:30:37+03:00

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После повышения тарифа на пассажирские перевозки в Тамбовской области возникло небольшое недоразумение. По новому тарифу цена поездки по безналичному расчету должна быть на 2 рубля дешевле. Однако в Тамбове и Мичуринске пассажиры не раз жаловались на то, что с их карточки списали не 20, а 22 рубля.

Для перехода на новый тариф перевозчикам потребовалось обновить данные о тарифах в своих терминалах. Однако не все успели сделать это вовремя, отсюда и возникли ошибки в 2 % случаев.

Автоматический возврат невозможен, однако вернуть ошибочно списанные деньги все же можно. Для этого необходимо обратиться с заявлением к «Оператору транспортных систем».

- В заявлении необходимо указать дату и время поездки, номер маршрута, а также номер банковской или транспортной карты, с которой производилась оплата проезда. Обратиться к оператору можно тем способом, который наиболее удобен для заявителя: можно оставить заявку на сайте оператора (otc68.ru) через форму обратной связи или написать заявление лично в офисе оператора (г. Тамбов, ул. Студенецкая, 10, кабинет 1), - рассказали в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU