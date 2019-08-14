22-летняя тамбовчанка пыталась прыгнуть с крыши пятиэтажки

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-14T10:00:20+03:00

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Утром 14 августа экстренным службам Тамбова поступила информация о том, что на крыше пятиэтажного дома на улице Державинской находится молодая девушка, которая собирается спрыгнуть вниз. На место отправились полицейские и сотрудники ГУ МЧС России по Тамбовской области.

- Спасатели установили у дома специальное устройство, так называемый «куб жизни», - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Но он не понадобился.

После беседы с полицейскими 22-летняя тамбовчанка решила отказаться от своей затеи. Стражи порядка доставили ее в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU