В Тамбовской области пройдет Праздник русского сарафана
В селе Изосимово Мичуринского района пройдет Праздник русского сарафана. Гостей торжества приглашают собраться на площади у церкви Иоанна Богослова, где пройдут концерты самодеятельных артистов, выставка цветочных композиций.
На ярмарке можно будет купить сувениры и отведать угощения по старинным русским рецептам. Для юных зрителей будет работать детский городок и аниматоры. Для всех желающих пройдет конкурс головоломок.
- Кульминационным звеном программы станет огромное завораживающее действие — общий хоровод, образованный как из участников программы, так и из зрителей, - сообщает информационно-туристический портал Тамбовской области.
Фото Информационно-туристического портала Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU