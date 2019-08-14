В Тамбовской области пройдет Праздник русского сарафана

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-14T09:30:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Изосимово Мичуринского района пройдет Праздник русского сарафана. Гостей торжества приглашают собраться на площади у церкви Иоанна Богослова, где пройдут концерты самодеятельных артистов, выставка цветочных композиций.

На ярмарке можно будет купить сувениры и отведать угощения по старинным русским рецептам. Для юных зрителей будет работать детский городок и аниматоры. Для всех желающих пройдет конкурс головоломок.

- Кульминационным звеном программы станет огромное завораживающее действие — общий хоровод, образованный как из участников программы, так и из зрителей, - сообщает информационно-туристический портал Тамбовской области.

Фото Информационно-туристического портала Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU