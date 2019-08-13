Жители Тамбовской области пожаловались на переполненные выгребные ямы

СЕГОДНЯ 17:59 2019-08-13T17:59:40+03:00

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Прокуратура Никифоровского района провела проверку по коллективному обращению жителей улиц Строителей и Комсомольской в поселке Дмитриевка. Обратившиеся пожаловались на нарушения законодательства о водоотведении, допущенные администрацией Дмитриевского поссовета.

По закону власти должны были до 1 июля 2013 года провести инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении, утвердить схему водоснабжения и водоотведения, определить гарантирующую организацию и установить зоны ее деятельности.

Многоквартирные дома № 1а, 2в, 36-39 по улице Строителей и № 1, 2, 3, 4 по улице Комсомольской относятся к получателям услуг по водоотведению. Однако эта система не является централизованной. Жители пользуются выгребными ямами, которые практически переполнены, а это создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и нарушает права людей на безопасные условия проживания.

- В представлении, внесенном в адрес главы Дмитриевского поссовета, прокуратура требует принятия исчерпывающих мер к устранению выявленных нарушений законодательства, - информируют в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU