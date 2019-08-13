Тамбовское УФАС вступилось за права индивидуальных предпринимателей

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-13T17:25:39+03:00

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Тамбовское УФАС выдала предписание внести изменения в документацию закупок на разработку проектов рекультивации полигонов с твердыми отходами в трех населенных пунктах Тамбовской области. Поводом к этому стало обращение региональной прокуратуры.

УФАС провело собственные проверки и выявило несоответствия законодательству.

- В частности, заказчик неправомерно ограничил право индивидуальных предпринимателей на участие в закупке, которые в силу Градостроительного Кодекса могут выполнять работы по разработке проектных документаций. Помимо этого, в закупочных документациях содержались различные сроки выполнения отдельных этапов, а также приемки выполненных работ, а установленный порядок оценки заявок на участие в конкурсах не соответствовал принципу обеспечения конкуренции и не позволял осуществить объективную оценку конкурсных предложений, - сообщили в Тамбовском УФАС.

Природоохранное управление должно исполнить предписания до 25 августа 2019 года и продлить срок подачи заявок на участие в трех конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU