2019-08-13T16:59:19+03:00
Общество

В Тамбове на Авиационной начали укладку асфальта

Всего планируется заасфальтировать 30 тысяч кв. м дороги
Марина Поповцева
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Новый асфальт обладает повышенной износостойкостьюНовый асфальт обладает повышенной износостойкостью
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На улице Авиационной в Тамбове начаты работы по укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона. Здесь демонтированы старые бордюрные камни и технический тротуар, уложен выравнивающий слой. В настоящее время обустраиваются технические тротуары и пешеходная зона.

Рабочим необходимо уложить около 30 тысяч кв. м асфальта. Применяемые материалы позволяют получить покрытие с высокой износостойкостью и повышенным сроком эксплуатации (до 3 раз дольше, чем у аналогичных покрытий).

Качество работ проверяют эксперты. Для исследований взяты образцы щебня, минерального порошка и песка.

- При помощи передовых измерительных приборов и лабораторного оборудования проверится соответствие используемых подрядчиками материалов для ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проверка идет по всем основным пунктам физических и механических характеристик, - сообщают в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия»

ИСТОЧНИК KP.RU

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