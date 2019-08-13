В Тамбове на Авиационной начали укладку асфальта
На улице Авиационной в Тамбове начаты работы по укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона. Здесь демонтированы старые бордюрные камни и технический тротуар, уложен выравнивающий слой. В настоящее время обустраиваются технические тротуары и пешеходная зона.
Рабочим необходимо уложить около 30 тысяч кв. м асфальта. Применяемые материалы позволяют получить покрытие с высокой износостойкостью и повышенным сроком эксплуатации (до 3 раз дольше, чем у аналогичных покрытий).
Качество работ проверяют эксперты. Для исследований взяты образцы щебня, минерального порошка и песка.
- При помощи передовых измерительных приборов и лабораторного оборудования проверится соответствие используемых подрядчиками материалов для ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проверка идет по всем основным пунктам физических и механических характеристик, - сообщают в региональном отделении партии «Единая Россия».
Фото пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия»
ИСТОЧНИК KP.RU