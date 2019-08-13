В Тамбове на Авиационной начали укладку асфальта

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-13T16:59:19+03:00

Всего планируется заасфальтировать 30 тысяч кв. м дороги

Изменить размер текста: A A

На улице Авиационной в Тамбове начаты работы по укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона. Здесь демонтированы старые бордюрные камни и технический тротуар, уложен выравнивающий слой. В настоящее время обустраиваются технические тротуары и пешеходная зона.

Рабочим необходимо уложить около 30 тысяч кв. м асфальта. Применяемые материалы позволяют получить покрытие с высокой износостойкостью и повышенным сроком эксплуатации (до 3 раз дольше, чем у аналогичных покрытий).

Качество работ проверяют эксперты. Для исследований взяты образцы щебня, минерального порошка и песка.

- При помощи передовых измерительных приборов и лабораторного оборудования проверится соответствие используемых подрядчиками материалов для ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проверка идет по всем основным пунктам физических и механических характеристик, - сообщают в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия»

ИСТОЧНИК KP.RU