Из Москвы в Тамбов приедет колонна мусоровозов

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-13T17:31:55+03:00

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В России с 5 по 17 сентября пройдет автопробег коммунальной техники «Чистая страна». Его организатором стала ассоциация «Чистая страна» при поддержке Минприроды России и Российского экологического оператора.

В акции будут задействованы семь городов: Москва, Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород, Ростов-на-Дону, Геленджик. В областной центр из столицы колонна мусоровозов приедет 7 сентября. Здесь участники сделают первую остановку. Цель акции заключается в том, чтобы рассказать россиянам о задачах нацпроекта «Экология» а также о том, как проходит в стране реформа в сфере обращения с отходами.

В Тамбове 7 сентября в 10:00 состоится круглый стол, посвященный проблемам перехода Тамбовской области на новую систему обращения с ТКО. Участие в нем примут представители Минприроды России, органов региональной исполнительной и муниципальной власти, регоператора в сфере обращения с отходами. В это же время на улице Рахманинова пройдет открытие выставки современных мусоровозов, которая будет работать в течение всего дня.

В 11:00 в «Школе Сколково - Тамбов» для учеников 6-7 классов проведут урок по экологии, на котором ребята смогут узнать, когда появились различные материалы, как на протяжении истории своего развития человечество избавлялось от мусора, как можно использованным вещам дать вторую жизнь сегодня.

В 16:00 тамбовчан приглашают в парк «Дружба» на плоггинг-забег, где волонтеры совершат пробежку и соберут мусор. Известно, что победителя определят во время взвешивания пакетов. Им будет тот, кто набрал самый тяжелый мешок.

- Церемония награждения состоится на площади Музыки во время концерта, который начнётся в 18.30. Хедлайнером шоу-программы станет популярный музыкант и блогер Кирилл Нечаев. На следующий день колонна мусоровозов отправится в Липецк. Предполагается, что автопробег привлечёт более 30 тысяч человек и станет масштабным событием и важным этапом развития экологической культуры России.

ИСТОЧНИК KP.RU