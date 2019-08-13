В Тамбовской области выявили лучшего кинолога и собаку

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-13T16:30:09+03:00

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В Тамбовской области прошел смотр-конкурс специалистов-кинологов учреждений уголовно-исполнительной системы. Соревнования были организованы на базе исправительных колоний № 3 и № 8 в поселке Зеленый. Участие в них приняло 19 сотрудников с питомцами из 9 подразделений региона.

В течение 4 дней участники демонстрировали, как их подопечные владеют общим курсом дрессировки, проводят задержания, идут по следу, производят обыск. Кинологи состязались в поиске запрещенных предметов в автомобиле и в одежде.

В итоге 1 место заняла исправительной колонии № 3, на 2-м - исправительная колония № 8, на 3-м - кинологи со служебными собаками исправительной колонии № 5.

- В личном зачёте по дисциплине «Розыскной профиль» лучшим стал инструктор-кинолог отдела по конвоированию Алексей Висторопский с патрульно-розыскной собакой породы немецкая овчарка по кличке Рекс. По дисциплине «Поиск и обнаружение наркотических и психотропных средств» первое место занял инструктор-кинолог исправительной колонии № 5 Виталий Карпов с немецкой овчаркой Никой, - рассказали в УФСИН по Тамбовской области.

«Поиск и обнаружение взрывчатых веществ» лучше всего удались инструктору-кинологу исправительной колонии № 5 Александру Свечникову с восточно-европейской овчаркой Ральф. Кстати, эта пара представит Тамбовскую область на чемпионате ФСИН России по многоборью специалистов-кинологов, который пройдет осенью во Владимирской области.

Фото УФСИН по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU