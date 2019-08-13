Спортсменка из Тамбовской области вместе с командой показала лучший результат

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-13T14:59:10+03:00

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Спортсменка из Мичуринска Мария Сечнева в составе командой «Ego Art» из трех человек стала первой в эстафетной гонке по триатлону. Соревнования A1 TRIATHLON Sestroretsk Sprint проходили в Санкт-Петербурге и состояли из трех этапов: плавание (1,9 км), велогонка (90 км), бег (21,1 км).

Девушка отвечала за водный этап соревнований. Она преодолела дистанцию за 29 минут 21 секунду. По итогам всех этапов команда показала лучшее время среди 27 команд.

Как сообщают в администрации города Мичуринска, спортсменка работает тренером в бассейне на волне и является мастером спорта по плаванию.

ИСТОЧНИК KP.RU