В Тамбовской области подросток попался на краже бензопилы

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-13T13:29:12+03:00

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В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о краже бензопилы у жительницы села Круглое. Выяснилось, что кража произошла поздно вечером.

- Была установлена личность подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний подросток 2003 года рождения, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, проживающий в селе Изосимово. В ходе опроса он пояснил, что был знаком с сыном владелицы дома, и, воспользовавшись ключом, оставленным хозяйкой в условленном месте, похитил бензопилу «Champion», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В отделе полиции подозреваемый признался в краже с проникновением в чужое жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU