В Тамбове на 11 лет осудили мужчину, до смерти избившего сожительницу

СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-13T14:25:49+03:00

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В Тамбове суд вынес приговор в отношении 47-летнего уроженца Узбекской ССР, у которого в настоящее время нет гражданства. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

Известно, что мужчина был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление. В августе прошлого года он вернулся из тюрьмы и стал сожительствовать с жительницей Тамбова, проживая в ее квартире.

В апреле текущего года, в ходе совместного распития спиртных напитков, между подсудимым и сожительницей произошел словесный конфликт. Разозлившись, мужчина сильно избил сожительницу.

- В результате примененного насилия потерпевшей были причинены различные телесные повреждения, в том числе, переломы ребер, закрытая черепно-мозговая травма с ушибами и отеками головного мозга, от которой она скончалась в больнице через 4 дня, – сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил злоумышленнику наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU