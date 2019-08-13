«Хендай» врезался в «ГАЗель» и скрылся

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-13T12:35:41+03:00

В результате аварии "Газель" оказалась в кювете Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Ранним утром на 476-м километре автодороги «Р-22 «Каспий» в Знаменском районе района 53-летний водитель автомобиля «HYUNDAI IX-35» выехал на встречную полосу, чтобы обогнать «ГАЗель».

В результате бокового касательного столкновения грузовик съехал в кювет. Водитель автомобиля «HYUNDAI IX-35» скрылся с места происшествия. Однако вскоре его личность была установлена, виновника задержали сотрудники ГИБДД, на него составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗель» с диагнозом - ушиб грудной клетки, перелом ребер был доставлен в травматологическое отделение «ТОГБУЗ ГКБ имени Архиепископа Луки», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU