2019-08-13T12:35:41+03:00
Происшествия

«Хендай» врезался в «ГАЗель» и скрылся

Мужчина оказался пьян
Марина Поповцева
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В результате аварии "Газель" оказалась в кюветеВ результате аварии "Газель" оказалась в кюветеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Ранним утром на 476-м километре автодороги «Р-22 «Каспий» в Знаменском районе района 53-летний водитель автомобиля «HYUNDAI IX-35» выехал на встречную полосу, чтобы обогнать «ГАЗель».

В результате бокового касательного столкновения грузовик съехал в кювет. Водитель автомобиля «HYUNDAI IX-35» скрылся с места происшествия. Однако вскоре его личность была установлена, виновника задержали сотрудники ГИБДД, на него составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗель» с диагнозом - ушиб грудной клетки, перелом ребер был доставлен в травматологическое отделение «ТОГБУЗ ГКБ имени Архиепископа Луки», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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