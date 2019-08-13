2019-08-13T10:30:15+03:00
Происшествия

В Тамбове разыскивают пропавшего без вести мужчину

Житель областного центра ушел из дома и не вернулся
Марина Поповцева
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Следователи просят откликнуться тех, кто располагает сведениями и местонахождении мужчиныСледователи просят откликнуться тех, кто располагает сведениями и местонахождении мужчины
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Следственный отдел по Октябрьскому району города Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области расследует уголовное дело по факту исчезновения 51-летнего Сергея Борисовича Демина.

Следствие установило, что 22 апреля 2019 года тамбовчанин ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В последний раз его видели в районе сквера Зои Космодемьянской.

Приметы: рост 175 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые.

Был одет: черная куртка с вставками стального цвета, камуфляжная кофта, темно-синие штаны, черные кроссовки, черная кепка.

- В случае, если вам известны какие-либо сведения о судьбе или местонахождении Демина Сергея, просьба сообщить об этом в следственный отдел по Октябрьскому району города Тамбов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области по телефону 8 (4752) 47-27-82 или на короткие номера 02 (102), - просят в СУ СК по Тамбовской области.

Фото СУ СК по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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