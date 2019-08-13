2019-08-13T09:59:36+03:00
Общество

В Тамбове встретят три Великих Спаса

Горожан приглашают на праздничные мероприятия
Марина Поповцева
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Гостей ждет насыщенная развлекательная программаГостей ждет насыщенная развлекательная программаФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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С 13 по 16 августа в Тамбове пройдут праздничные мероприятия, посвященные трем Спасам – медовому, яблочному и ореховому.

- В разных уголках областного центра развернутся народные гуляния с песнями, традиционными забавами и сладким угощением, - рассказали в администрации города Тамбова.

Тамбовчане также увидят музыкальную программу, смогут принять участие в конкурсах, активных играх, гостей будут развлекать аниматоры.

Праздничные площадки будут работать:

13 августа в 17.00 - Тамбовская городская Дума (Первомайская пл, 28);

14 августа в 16.30 - сквер «Пионерский», в 18.30 - сквер Баратынского;

15 августа в 16.00 - сквер «Семейный» (ул. Пензенская, 19), в 18.00 - Полынковская,65;

16 августа в 16.30 - Парк Победы и в 18.00 - Российско-французский сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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