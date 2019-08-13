2019-08-13T09:30:12+03:00
Происшествия

В Тамбове мужчина умер в больнице после лечения

По факту смерти возбуждено уголовное дело
Марина Поповцева
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Ленинский межрайонный следственный отдел Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Следствие установило, что 46-летний житель Тамбова обратился в одно из медицинских учреждений областного центра. Врачи больницы провели мужчине ряд процедур. Через несколько дней, однако, состояние больного ухудшилось и его перевели в областную клиническую больницу, где на следующий день он скончался в реанимационном отделении.

- В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка деятельности медицинских работников, принимавших участие в лечении больного. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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