В Тамбове мужчина умер в больнице после лечения
Ленинский межрайонный следственный отдел Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.
Следствие установило, что 46-летний житель Тамбова обратился в одно из медицинских учреждений областного центра. Врачи больницы провели мужчине ряд процедур. Через несколько дней, однако, состояние больного ухудшилось и его перевели в областную клиническую больницу, где на следующий день он скончался в реанимационном отделении.
- В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка деятельности медицинских работников, принимавших участие в лечении больного. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU