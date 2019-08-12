Трое 19-летних парней из Тамбовской области украли металлолом у пенсионера

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-12T17:28:40+03:00

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В дежурную часть МОМВД России «Мичуринский» 10 августа поступило сообщение от пенсионера о хищении черного металла с территории одного из частных подворий села Терновое. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили следы обуви и автомобиля, на котором увезли украденное имущество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники выявили личности подозреваемых. Ими оказались три молодых человека, всем им по 19 лет и они проживают в городе Мичуринске. Известно, что парни ранее привлекались к уголовной ответственности за мелкие хищения и состояли на учете в полиции.

- По предварительному сговору приятели свободным доступом похитили со двора дома пенсионера 100 кг лома черного металла. Подозреваемые были задержаны, опрошены и дали признательные показания. Преступные действия троицы и распределение ролей задокументировано сотрудниками уголовного розыска. Похищенный металлолом изъят и будет возвращен владельцу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU