Тамбовскому заповеднику «Воронинский» исполняется четверть века

СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-12T17:01:06+03:00

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12 августа свое 25-летие отмечает Государственный природный заповедник «Воронинский». Его площадь составляет 11 206 гектаров, а это – 0,3 процента территории Тамбовской области. Заповедник находится на территории Кирсановского и Инжавинскоого районов и включает участки вдоль реки Ворона и в долинах ее притоков.

- На территории заповедника обитает 253 вида млекопитающих и птиц, 48 из которых относятся к разряду редких и исчезающих. Кроме того, здесь произрастает 830 видов растений, в том числе 42 вида редких и исчезающих, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Работники заповедника работают над сохранением биологического разнообразия растительного и животного мира, поддерживают режим территории, которая является особо охраняемой. Местные инспекторы ловят нарушителей, сопровождают научные экспедиции, содействуют в организации эколого-просветительских мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU