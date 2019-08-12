Тамбовчане могут пожаловаться на магазины, торгующие «молочкой»

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-12T16:30:36+03:00

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Региональное Управление Роспотребнадзора начинает тематическое консультирование, - сообщают в ведомстве. В течение двух недель, с 12 по 25 августа любой житель Тамбовской области может задать имеющиеся вопросы относительно новых правил выкладки молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в магазинах.

Телефоны «горячей линии»:

8 (4752) 48-03-82 – работает ежедневно по будням с 9.00 до 16.00.

8 (4752) 72-03-19 – консультационный центр Центра гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области, работает в будни с 10.00 до 13.00 и с 13.30 до 15.30.

8-800-555-49-43 – Единый консультационный центр Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU