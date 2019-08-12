Микрорайон на севере Тамбова останется без света

СЕГОДНЯ 16:11 2019-08-12T16:11:41+03:00

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В домах тамбовчан, проживающих в микрорайоне Радужный, 13 августа отключат электроэнергию. Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, это связано с проведением плановых работ на районных электрических сетях.

Света не будет с 10.00 до 13.00 по улицам Архитектурная; Радостная; Ключевая; Мичуринская; Свободная, а с 13.00 до 17.00 на Янтарной; Тенистой; Снежной; Январской; Прямой; Гиляровского; Мичуринской.

ИСТОЧНИК KP.RU