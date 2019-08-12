Микрорайон на севере Тамбова останется без света
В Радужном будут ремонтировать электросети
Изменить размер текста:
В домах тамбовчан, проживающих в микрорайоне Радужный, 13 августа отключат электроэнергию. Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, это связано с проведением плановых работ на районных электрических сетях.
Света не будет с 10.00 до 13.00 по улицам Архитектурная; Радостная; Ключевая; Мичуринская; Свободная, а с 13.00 до 17.00 на Янтарной; Тенистой; Снежной; Январской; Прямой; Гиляровского; Мичуринской.
ИСТОЧНИК KP.RU