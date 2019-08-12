Пострадавшую в ДТП под Мордово тамбовчанку проконсультировал московский врач

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-12T14:29:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Врачи тамбовской больницы имени Архиепископа Луки провели экстренную телемедицинскую консультацию с главным внештатным анестезиологом-реаниматологом Минздрава РФ Игорем Молчановым.

Пострадавшая в недавней аварии под Мордово девушка была госпитализирована к ним с тяжелой травмой. После операции тамбовские врачи решили попросить совета у московских коллег, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

- В результате консультации был сформирован план дообследования и лечения пациентки в послеоперационном периоде, определена дальнейшая тактика ведения, направленная на окончательную стабилизацию состояния, - сообщают в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Напомним, что в результате аварии на трассе в Мордовском районе погибло 5 человек. 6 из 8-ми пострадавших было госпитализировано в больницу имени Архиепископа Луки. Сейчас одного из них уже выписали, еще двое по-прежнему остаются в реанимации.

Фото Управления здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU