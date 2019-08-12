Жители Тамбовской области пили воду с риском для здоровья

СЕГОДНЯ 14:02 2019-08-12T14:04:44+03:00

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Прокуратура Староюрьевского района проверила, как соблюдается законодательство в сфере ЖКХ. В результате были выявлены нарушения, допущенные администрацией Староюрьевского сельсовета и коммунальщиками.

- Установлено, что поблизости одной из водозаборных скважин, расположенных в селе Староюрьево, произрастают высокоствольные деревья, к скважине имеется свободный доступ посторонних лиц, оголовка скважины неспособна предотвратить попадания в питьевую воду талого снега и других загрязняющих элементов, - рассказали в региональной прокуратуре.

Налицо нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и водоснабжению, питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Опасности загрязнения воды быть не должно.

Кроме того, в договоре аренды водопроводных сетей, заключенном между администрацией Староюрьевского сельсовета и обслуживающей организацией, отсутствует ряд важных пунктов, а сам договор фактически заключен бессрочно, хотя срок договора аренды систем водоснабжения не может превышать 10 лет.

Лабораторно-инструментальные исследования питьевой воды из артезианских скважин и из разводящей водопроводной сети показали превышение норматива по содержанию железа. Тем не менее, очистка и окраска водонапорных башен с 2017 по 2019 год не проводилась.

Все это свидетельствует о ненадлежащем исполнении органом местного самоуправления и обслуживающей организацией требований законодательства в сфере водоснабжения. Прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства и привлечь виновных к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU