Тамбовские полицейские задержали женщину за сбыт героина
Сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по Тамбовской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий нашли в областном центре тайник-закладку с наркотиком.
Как установили полицейские, 5 августа в 16:20 в частном секторе города Тамбова на улице Николая Вирты 30-летняя жительница Моршанска сбыла через тайник 1,68 грамма героина 32-летней тамбовчанке.
- Подозреваемая доставлена в отдел полиции, где в ходе опроса дала признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. По санкции данной статьи можно лишиться свободы на срок от десяти до двадцати лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU