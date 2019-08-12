Тамбовские полицейские задержали женщину за сбыт героина

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-12T13:41:32+03:00

Ее могут посадить на 20 лет в тюрьму

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Сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по Тамбовской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий нашли в областном центре тайник-закладку с наркотиком.

Как установили полицейские, 5 августа в 16:20 в частном секторе города Тамбова на улице Николая Вирты 30-летняя жительница Моршанска сбыла через тайник 1,68 грамма героина 32-летней тамбовчанке.

- Подозреваемая доставлена в отдел полиции, где в ходе опроса дала признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. По санкции данной статьи можно лишиться свободы на срок от десяти до двадцати лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU