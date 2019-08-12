В детском лагере Тамбовской области выявлены нарушения противопожарной безопасности

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-12T13:00:16+03:00

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В связи с трагическими событиями в палаточном лагере в Хабаровском крае Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку в детском оздоровительном лагере «Сокол». При этом выявлено, что в лагере отсутствуют акты о проведении испытаний системы противопожарной безопасности.

- В силу требований действующего законодательства о пожарной безопасности, в зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области.

Прокуратура потребовала от директора Верхнеспасской школы устранить нарушения и наказать виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU