2019-08-12T12:01:31+03:00
Общество

Вице-губернатор Тамбовщины Александр Ганов лишился своей должности

С 12 августа он уволен по решению главы региона Александра Никитина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Александр ГановАлександр Ганов
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Глава администрации области Александр Никитин принял решение прекратить полномочия и освободить от замещаемой государственной должности первого вице-губернатора Александра Ганова. На еженедельном оперативном совещании губернатор сообщил о том, что его полномочия завершены с сегодняшнего дня.

Напомним, Александр Ганов, которому сейчас 44 года, был назначен на должность первого заместителя главы администрации Тамбовской области 30 сентября 2015 года. До этого он был министром инвестиций и инноваций Правительства Московской области. В администрации региона вице-губернатор координировал и непосредственно контролировал экономическое направление региона: промышленность, торговлю и занятость.

- О последующих кадровых изменениях и распределении полномочий я сообщу дополнительно, - сказал глава администрации области Александр Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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