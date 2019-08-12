2019-08-12T12:40:03+03:00
Происшествия

В Тамбове обнаружены 4 поддельные 5-тысячные купюры

Фальшивками расплатились в магазинах и Едином расчетном центре
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тамбовским полицейским поступило сразу 4 сообщения об обнаружении поддельных денежных купюр. Фальшивки достоинством в 5 тысяч рублей обнаружили в двух отделениях банка и в Едином расчетном центре.

Одна из купюр поступила из салона сотовой связи, другая была обнаружена в выручке из обувного салона.

- Еще две денежные купюры достоинством 5 тысяч рублей с признаками подделки были обнаружены в отделении банка Тамбова и Едином расчетном центре при приеме денег от граждан, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Подделки были изъяты. Как оказалось, купюры из магазинов не были проверены кассиром. Полицейские изъяли для изучения записи с камер видеонаблюдения, на которых могут быть запечатлены сбытчики. Им грозит до 12 лет тюрьмы и до 1 миллиона рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В детском лагере Тамбовской области выявлены нарушения противопожарной безопасности
В Тамбове столкнулись мотоцикл и иномарка: есть пострадавшие
Вице-губернатор Тамбовщины Александр Ганов лишился своей должности
Судебным приставам удалось взыскать с тамбовчанина 500 тысяч рублей
В Тамбовском районе водитель легковушки сбил четырехлетнего ребенка на велосипеде
В Тамбовской области двое парней угнали «Мерседес»
Двое тамбовчан стали жертвами мошенников
Тамбовчан приглашают поучаствовать в конкурсе «Моя малая Родина»
В Тамбове стартовала подготовка к IX Международной Покровской ярмарке
Следователи начали проверку после аварии с пятью погибшими на тамбовской трассе
Второй день юбилейного рок-фестиваля «Чернозем» отгремел в Тамбове
В Тамбове стартовал «Чернозем»: день первый
5 человек погибли и 8 пострадали при столкновении двух микроавтобусов на тамбовской трассе
В Тамбове родился 2000-й младенец 2019 года
В Тамбовской облбольнице появилось новое оборудование для реабилитации
В Тамбовской области стали добывать больше полезных ископаемых
Мичуринец остался без мобильника из-за своей беспечности
В Тамбове пройдет встреча с народной артисткой РФ Татьяной Зориной