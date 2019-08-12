В Тамбове обнаружены 4 поддельные 5-тысячные купюры

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-12T12:40:03+03:00

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Тамбовским полицейским поступило сразу 4 сообщения об обнаружении поддельных денежных купюр. Фальшивки достоинством в 5 тысяч рублей обнаружили в двух отделениях банка и в Едином расчетном центре.

Одна из купюр поступила из салона сотовой связи, другая была обнаружена в выручке из обувного салона.

- Еще две денежные купюры достоинством 5 тысяч рублей с признаками подделки были обнаружены в отделении банка Тамбова и Едином расчетном центре при приеме денег от граждан, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Подделки были изъяты. Как оказалось, купюры из магазинов не были проверены кассиром. Полицейские изъяли для изучения записи с камер видеонаблюдения, на которых могут быть запечатлены сбытчики. Им грозит до 12 лет тюрьмы и до 1 миллиона рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU