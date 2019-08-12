Судебным приставам удалось взыскать с тамбовчанина 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-12T12:00:23+03:00

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Тамбовчанин задолжал по налогам 500 тысяч рублей, которые отказывался выплачивать добровольно. Исполнительное производство на него поступило в Октябрьский районный отдел судебных приставов УФССП по Тамбовской области.

На предупреждения и требования судебного пристава-исполнителя мужчина не реагировал, явиться в отдел отказался. После этого судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму более 30 тысяч рублей.

Чтобы заставить тамбовчанина заплатить налоги, было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств и иного недвижимого имущества гражданина.

- В результате применения мер принудительного исполнения, мужчина явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере более 30 тысяч рублей, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU