Судебным приставам удалось взыскать с тамбовчанина 500 тысяч рублей
Тамбовчанин задолжал по налогам 500 тысяч рублей, которые отказывался выплачивать добровольно. Исполнительное производство на него поступило в Октябрьский районный отдел судебных приставов УФССП по Тамбовской области.
На предупреждения и требования судебного пристава-исполнителя мужчина не реагировал, явиться в отдел отказался. После этого судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму более 30 тысяч рублей.
Чтобы заставить тамбовчанина заплатить налоги, было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств и иного недвижимого имущества гражданина.
- В результате применения мер принудительного исполнения, мужчина явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере более 30 тысяч рублей, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU