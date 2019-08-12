2019-08-12T12:21:30+03:00
Происшествия

В Тамбове столкнулись мотоцикл и иномарка: есть пострадавшие

Медицинская помощь понадобилась водителю двухколесного транспорта и его пассажиру
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП на АстраханскойДТП на АстраханскойФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове, 11 августа, в начале восьми часов вечера на улице Астраханской в районе дома №155 города 27-летний водитель мотоцикла «Хонда» столкнулся с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 25-летнего молодого человека, который двигался в попутном направлении движения.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, водитель мотоцикла и его пассажир, 16-летний подросток получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Известно, что водителю «Хонды» оторвало ногу и ее пришлось ампутировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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