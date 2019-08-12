2019-08-12T11:00:25+03:00
Происшествия

В Тамбовской области двое парней угнали «Мерседес»

Молодым людям захотелось покататься
Ксения АЛЕШИНА
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В МОМВД «Знаменский» с заявлением об угоне машины обратился 56-летний житель села Воронцовка. Выяснилось, что ночью, 10 августа, неизвестные взломали дверные запоры его гаража и угнали принадлежащий ему «Мерседес».

В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий полицейские установили личности угонщиков. Злоумышленниками оказались двое жителей этого села 18 и 17 лет.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, свой поступок парни объяснили простым желанием покататься. К счастью для владельца иномарки, автомобиль ему вернули без технических повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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