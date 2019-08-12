2019-08-12T10:02:34+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают поучаствовать в конкурсе «Моя малая Родина»

Участники могут поделиться историей своего населенного пункта
Марина Поповцева
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Конкурс «Моя малая родина» проводится Российским союзом сельской молодёжи при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Участие в нем может принять любой тамбовчанин от 14 до 35 лет.

- В этом году конкурс проводится по семи номинациям: история моего сельского населенного пункта (село, деревня, хутор, кишлак, улус), крестьянские родословные, традиции и ремесла народов России, деревня моей мечты – деревня будущего, сохранение и развитие традиций народного творчества и художественной культуры, поэты наших дней, сельский блогер, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Подробнее узнать об условиях и подать заявку можно на сайте https://nasledie-sela.ru/, где собраны творческие работы с историями населенных пунктов. Заявки принимаются до 5 сентября.

Итоги конкурса будут подведены с 9 по 12 октября в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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