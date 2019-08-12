2019-08-12T09:30:25+03:00
Общество

В Тамбове стартовала подготовка к IX Международной Покровской ярмарке

Чиновники обсудили организацию праздника
Марина Поповцева
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В администрации города Тамбова обсудили подготовку к IX Международной Покровской ярмарке. В этом году она состоится 12 - 13 октября.

В настоящее время утверждаются участники ярмарки, схема размещения торговых мест, разрабатывается концепция праздника. Изюминкой этого года станет работа Фермерского рынка, где соберутся производители сельскохозяйственной продукции со всей области.

Чиновники обсудили технические вопросы: обеспечение ежедневной уборки территории, вывоз мусора, подключение электропитания, обеспечение работы уличного освещения, установку биотуалетов. И, разумеется, подготовку котла, сковороды, топок и дров для проведения гастрономического фестиваля «Тамбовская картошка».

На ярмарке будут работать волонтеры, которые помогут пенсионерам, женщинам с детьми, инвалидам довезти закупленные товары на тележках до остановки или до машины.

В рамках работы Делового центра Тамбов посетят делегации департамента Мозель и болгарского города Добрич.

- Сейчас обсуждается тема его проведения. Возможно в этом году она будет посвящена реализации национальных проектов на территории Тамбовской области, - сообщают в администрации города Тамбова.

Официальный прием заявок на участие в ярмарке еще не открыт, однако на информационный портал Международной Покровской ярмарки (pokrov.tambov.gov.ru) уже поступают сообщения. Заявку на участие можно будет подать до начала октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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